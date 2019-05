Wahllokale zur EU-Wahl in NRW geöffnet

Düsseldorf (dpa/lnw) - Seit acht Uhr morgens haben am Sonntag die Wahllokale zur Europawahl in Nordrhein-Westfalen geöffnet. Wie der Landeswahlleiter mitteilte, kann bis 18 Uhr abends persönlich gewählt werden. In Nordrhein-Westfalen sind rund 13,8 Millionen Menschen wahlberechtigt. Daneben lief schon seit einigen Wochen die Briefwahl. Mit dem vorläufigen amtlichen Endergebnis für NRW rechnet der Landeswahlleiter in den frühen Morgenstunden zum Montag.

Von dpa