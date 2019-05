Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Bei einer Massenkarambolage auf der Autobahn 2 bei Gelsenkirchen sind in der Nacht zum Samstag vier Menschen verletzt worden. Beteiligt waren nach Polizeiangaben ein Bus und sieben Autos, die alle entweder in eine Leitplanke krachten, in andere Fahrzeuge prallten oder über das Trümmerfeld fuhren.

Von dpa