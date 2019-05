Essen (dpa/lnw) - In Essen ist am Donnerstagabend nach einem Streit in einer Kleingartenanlage ein 70-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Ein Verdächtiger floh vom Tatort und raste mit seinem Wagen in eine Mauer. Dadurch wurde auch der 43-Jährige schwer verletzt.

Von dpa