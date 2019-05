Klum-Kandidatin Theresia heiratet: Oberbürgermeister wartet

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nun ist es (standes-)amtlich: Nach der «TV-Trauung» in der Pro7-Show Germany's Next Topmodel haben sich Kandidatin Theresia Fischer (26) und ihr Bräutigam Thomas Behrendt (52) am Freitag in Düsseldorf offiziell das Ja-Wort gegeben. «Schön, dass das geklappt hat», sagte Theresia Fischer zu Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD), der die Trauung im Standesamt vornahm. Das Brautpaar hatte ihn allerdings eine halbe Stunde warten lassen.

