Feuerwehr rettet 16 Menschen aus brennendem Haus

Bochum (dpa/lnw) - Die Feuerwehr hat am Freitag 16 Menschen mit Drehleitern aus einem brennenden Haus in Bochum gerettet. Zehn von ihnen, darunter eine Schwangere, hätten bei dem Brand am frühen Morgen eine Rauchvergiftung erlitten, teilte die Feuerwehr mit. Um kurz nach 3 Uhr brach das Feuer demnach im Treppenhaus aus. Die Feuerwehr sprach von einem dramatischen Einsatz. «Hilfe, in unserem Haus brennt es, und wir kommen nicht aus unserer Wohnung», habe einer der Notrufe gelautet.

Von dpa