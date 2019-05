Sven L. gibt zu: Name «Scharia-Polizei» geht auf ihn zurück

Wuppertal (dpa/lnw) - Ex-Islamistenführer Sven L. hat vor Gericht zugegeben, dass der Name «Scharia-Polizei» für den Auftritt von Islamisten in Wuppertal auf ihn zurückgeht. Um sich nicht strafbar zu machen, habe er die englische Variante «Shariah Police» auf Warnwesten drucken lassen, sagte der 38-jährige am Freitag als Zeuge im Prozess am Wuppertaler Landgericht. «Ich bin von Karnevalskostümierungen ausgegangen, da steht ja auch mal «Police» drauf und es ist nicht strafbar», sagte L.

Von dpa