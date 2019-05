Rechtsstreit um geschrotteten Porsche

München (dpa/lby) - Viel zu schnell war ein Mann über eine Straße in Nordrhein-Westfalen gerast und mit einem anderen Auto zusammengestoßen - für seinen geschrotteten Porsche will der Autofahrer von seiner Versicherung mehr als 82 000 Euro. Weil diese dem Mann aber die Teilnahme an einem Autorennen vorwirft und deswegen nicht zahlen will, muss das Oberlandesgericht München (OLG) in einer Berufung entscheiden. Heute hören sich die Richter einen Sachverständigen an, der sein Gutachten zu dem Unfall vorstellt.

Von dpa