Drei Kandidatinnen im «GNTM»-Finale: Taylor Swift Gaststar

Düsseldorf (dpa) - Mit einer Akrobatik-Show des Cirque du Soleil hat am Donnerstagabend in Düsseldorf das Finale von «Germany's Next Topmodel» begonnen. Drei junge Frauen - Simone, Cäcilia und Sayana - kämpfen in Heidi Klums Castingshow um einen Modelvertrag und 100 000 Euro Preisgeld. Heidi schwebte zu Beginn in schwarzer Spitze auf einer Schaukel von der Decke des ISS Domes herab.

Von dpa