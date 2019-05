Titelmissbrauch: Ermittlungen gegen AfD-Europakandidat Beck

Der Bundeswahlleiter hatte erklärt, die Wahlvorschläge mit personenbezogenen Angaben würden von den Parteien eingereicht. «Im vorliegenden Fall hatte die AfD mitgeteilt, dass der Bewerber einen Professorentitel führt», heißt es in der Erklärung. Beck hatte demnach in der Zustimmungserklärung der Wahlbewerber selbst keinen Titel angegeben.

Der 53-Jährige hatte erklärt, er arbeite seit vielen Jahren als Barrister-at-Law (Rechtsanwalt) und Hochschullehrer in Großbritannien. Nach Recherchen des Deutschlandfunks unterrichtet Beck an der Universität London Europarecht und Rechtstheorie und trägt dort den Titel «Reader in Law» - nicht aber «Professor».