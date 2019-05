Nach Deckeneinsturz: Schul-Überprüfungen in Mönchengladbach

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Nach dem plötzlichen Deckeneinsturz in einer Gemeinschaftsgrundschule in Mönchengladbach lässt die Stadt jetzt reihenweise Schulgebäude überprüfen. «Die Stadt hat 60 Schulen angeschrieben, in denen bauähnliche Deckenkonstruktionen festgestellt wurden», sagte ein Sprecher. Das bedeute, dass es an jenen Schulen nach und nach Überprüfungen der Deckenkonstruktionen geben werde.

Von dpa