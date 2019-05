Nach Mordkomplott: «Im Schulalltag wieder angekommen»

Dortmund (dpa/lnw) - Nach Bekanntwerden des mutmaßlichen Mordkomplotts gegen einen Lehrer in Dortmund hat sich die Lage an dessen Schule wieder normalisiert. «Wir sind alle im Schulalltag wieder angekommen», sagte die Leiterin der Martin-Luther-King-Gesamtschule, Ellen Kreis, am Donnerstag - etwas mehr als eine Woche nachdem der Fall öffentlich bekannt geworden war. In den Klassen sei sofort über den Vorfall gesprochen worden. Man sei jetzt um eine schlimme Erfahrung reicher.

Von dpa