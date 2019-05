Telefónica schließt Standorte: Köln, Frankfurt und Hannover

München/Köln (dpa) - Der Mobilfunkanbieter Telefónica schließt seine Standorte in Köln, Frankfurt und Hannover. Damit will der Konzern nach eigenen Angaben die Organisationsstruktur seiner Standorte vereinfachen. Stellen sollen nicht abgebaut werden. «Das Unternehmen will jeden derzeit an den Standorten beschäftigten Mitarbeiter halten», teilte Telefónica am Donnerstag mit. Ihre Arbeitsplätze blieben erhalten und würden verlagert. Mit den Arbeitnehmervertretern müssten die Details und Bedingungen nun ausgehandelt werden.

Von dpa