Hierzu soll sich der 42-Jährige das Vertrauen des Paares durch diverse Einladungen erschlichen haben. Anschließend überredete er sie laut Anklage bei verschiedenen Gelegenheiten zur Übergabe von Wertgegenständen wie Goldbarren und -münzen sowie hohen Bargeldbeträgen. Diese soll er dann behalten und nicht wie versprochen zurückgegeben haben.

Auch soll der 42 Jahre alte Hauptangeklagte eine falsche eidesstattliche Erklärung gegenüber Gerichtsvollziehern abgelegt haben. Er habe, so die Anklage, seine Einkünfte zu niedrig angegeben. Neben dem Hauptangeklagten sind in dem Verfahren drei Männer wegen Beihilfe zur Geldwäsche angeklagt.

Der 42-Jährige wurde bereits im November 2018 in einem anderen Verfahren wegen Betrugs an einem älteren Ehepaar in Norddeutschland zu über vier Jahren Gefängnisstrafe verurteilt worden.