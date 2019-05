Schalkes Rudy will es seinen «Kritikern beweisen»

Gelsenkirchen (dpa) - Nationalspieler Sebastian Rudy will sich in seine zweiten Saison beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 erheblich steigern. Im Interview der Internet-Portale Goal und Spox räumte er am Donnerstag ein, dass er den Wechsel von Bayern München ins Ruhrgebiet unterschätzt und nie zu seiner Bestform gefunden habe. «Deshalb bin ich von meinen persönlichen Leistungen enttäuscht. Von nun an gehe ich das Ganze ein Stück weit anders an und versuche, das zu zeigen, was mich stark macht», sagte Rudy und ergänzte: «Ich will meinen Kritikern beweisen, dass sie Unrecht haben und ich es besser kann - dieser Gedanke motiviert mich ungemein.»

Von dpa