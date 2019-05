Laschet will Kohle-Staatsvertrag

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalen möchte, dass die Zusagen des Bundes für die Steinkohleregionen möglichst in einem Staatsvertrag abgesichert werden. Die zugesagten Hilfen für den Ausstieg aus der Kohleverstromung müssten unabhängig von Wahlen und Regierungswechseln in den nächsten 20 Jahren Bestand haben, unterstrich Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Donnerstag im Düsseldorfer Landtag.