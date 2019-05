Bochums Profi Fabian wird Assistent der VfL-Geschäftsführung

Bochum (dpa/lnw) - Fußball-Profi Patrick Fabian bleibt dem Fußball-Zweitligisten VfL Bochum in den kommenden Jahren erhalten. Wie der Revierclub am Mittwoch mitteilte, absolviert der 31 Jahre alte Abwehrspieler in der kommenden Saison 2019/2020 seine letzte Spielzeit als VfL-Profi. Vom Sommer 2020 an arbeitet Fabian dann als Assistent der Geschäftsführung. In diesen Bereich soll er bis dahin aber schon hineinschnuppern.

