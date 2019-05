Feuerwehreinsatz in U-Bahn: Stationen und Tunnel gesperrt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Wegen eines kleineren Brandes sind am Mittwochnachmittag die Düsseldorfer U-Bahnstation Steinstraße geräumt und danach auch die Station Heinrich Heine-Allee und der Köbogen-Tunnel gesperrt worden. Laut Feuerwehr hatte es in der Station Steinstraße durch einen Kurzschluss in einer Elektroumverteilung in einem Technikraum gebrannt. Ein Rheinbahn-Mitarbeiter, der das Feuer gelöscht hatte, wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Weitere Menschen wurden laut Feuerwehr nicht verletzt. Da ein Feuer in der U-Bahn gemeldet worden war, hatte die Feuerwehr einen großen Einsatz ausgelöst. Wegen der Rauchentwicklung wurde auch die Station Heinrich Heine-Alle gesperrt, zudem durch die Polizei für Autos auch der Köbogen-Tunnel, da der Rauch auch dorthin gezogen war.

Von dpa