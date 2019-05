Kläger will Schmerzensgeld nach Haarwuchsmittel-Einnahme

Paderborn (dpa) - Ein Kläger aus Nordrhein-Westfalen verlangt nach der Einnahme eines Haarwuchsmedikaments von einem Pharmahersteller 100 000 Euro Schmerzensgeld. Das Zivilverfahren begann am Mittwoch vor dem Landgericht Paderborn. Ein Gerichtssprecher sagte, der Kläger habe die geforderte Summe in seinem Antrag als vorläufig bezeichnet. In der mündlichen Verhandlung habe er angegeben, unter schweren Nebenwirkungen zu leiden - einem «Post-Finasterid-Syndrom».