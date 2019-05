Chemikalienfunde aus Gartenhütte gezielt gesprengt

Hemer/Iserlohn (dpa/lnw) - In einer Gartenhütte in Hemer im Sauerland hat die Polizei verschiedene und möglicherweise explosive Chemikalien gefunden, die Experten sicherheitshalber vor Ort gesprengt haben. Nachdem am Dienstag Funde in fünf Tranchen kontrolliert unschädlich gemacht wurden, wollten die Spezialisten bei einem weiteren Fund aus dem etwa zwei mal drei Meter großen Schuppen am Mittwochabend ebenso vorgehen, wie die Polizei mitteilte. Die unmittelbaren Nachbarn des Grundstücks, zu dem auch ein Wohnhaus gehöre, seien informiert worden. Für sie habe durch die Sprengungen keine Gefahr bestanden.

Von dpa