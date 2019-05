Reul: Eine Festnahme bei Großrazzia

Die Polizeiaktion sei über Monate vorbereitet worden, sagte der NRW-Minister. Der Einsatz zeige, dass die Polizei in NRW «konsequent gegen jede Form der Kriminalität vorgeht». Die Arbeit der Ermittler fange jetzt aber erst an. Die Gruppe «Al-Salam-313» sei in der Öffentlichkeit bisher weniger diskutiert worden, aber der Polizei wohl bekannt gewesen. Ihr Aktionszentrum sei NRW. Ob sie über NRW hinaus oder auch im Ausland agiere, könne er noch nicht sagen, so Reul. Offen ließ Reul auch, ob es sich um einen Clan oder eine Rockergruppe handelt.