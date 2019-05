Grüne werfen Landesregierung mangelnden Sparwillen vor

Düsseldorf (dpa/lnw) - Angesichts der erwarteten sinkenden Steuermehreinnahmen haben die Grünen im Landtag der CDU/FDP-Landesregierung mangelnden Sparwillen vorgeworfen. Seit dem Regierungsantritt 2017 habe die Regierung eine «fahrlässige Haushaltspolitik mit der Gießkanne» betrieben, sagte Grünen-Fraktionschefin Monika Düker am Mittwoch in einer Aktuellen Stunde zur Finanzlage des Landes. CDU und FDP hätten in den vergangenen zwei Jahren zwar 6,2 Milliarden Euro mehr an Steuern eingenommen. Doch die einstige Ankündigung, ein Drittel der Steuermehreinnahmen in den Schuldenabbau zu stecken, habe die Landesregierung nicht umgesetzt. Stattdessen seien etwa in Ministerien mehr als 450 zusätzliche Stellen geschaffen worden.

Von dpa