Kohleausstieg: SPD-Wirtschaftspolitiker sieht Länder am Zug

Berlin (dpa) - Der SPD-Wirtschaftspolitiker Bernd Westphal sieht beim Strukturwandel in den vom Kohleausstieg betroffenen Regionen nun die Länder am Zug. «Die Politik lässt die Menschen in den Kohleregionen mit dem Strukturwandel nicht allein», sagte der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion der Deutschen Presse-Agentur. «Die Länder müssen ihre Vorhaben aber nun zügig konkretisieren. Wir brauchen große Investitionen von Unternehmen in den Regionen. Der Bau neuer Bahnstrecken alleine wird nicht reichen.»

Von dpa