Essen (dpa) - Mit einem Großaufgebot geht die Polizei in Nordrhein-Westfalen seit den frühen Morgenstunden gegen mutmaßliche Schleuser vor. Mehrere Hundert Einsatzkräfte durchsuchten am Mittwoch Wohnungen in Essen und zehn weiteren Städten, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in Essen mit.

Von dpa