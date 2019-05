Konferenz am Bodensee zur Zukunft der maritimen Wirtschaft

Friedrichshafen (dpa) - Um die Zukunft der maritimen Wirtschaft in Deutschland geht es heute und Donnerstag in Friedrichshafen. Zur 11. Nationalen Maritimen Konferenz kommen mehr als 800 Politiker, Unternehmens- und Verbandsrepräsentanten, Gewerkschafter, Marinevertreter und Experten in der Stadt am Bodensee zusammen. Erstmals nach 20 Jahren tagt die Konferenz wieder im Binnenland.

Von dpa