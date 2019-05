Wasserschaden: Begrenzter Spielbetrieb am Theater Duisburg

Duisburg (dpa/lnw) - Wegen des heftigen Wasserschadens am Theater in Duisburg ruht der Betrieb auf der großen Bühne insgesamt mehr als zwei Monate. Von Pfingstmontag, 10. Juni, an werde der Spielplan in begrenztem Umfang wieder aufgenommen, teilte die Stadt Duisburg am Donnerstag mit. Da die Drehbühne den Angaben zufolge weiter nicht genutzt werden kann, fällt aber knapp die Hälfte der geplanten Vorstellungen aus. In dem Theater flossen am 5. April rund 80 000 Liter Wasser aus der Sprinkleranlage auf die Bühne. Seitdem kann das große Haus mit über tausend Plätzen nicht bespielt werden.

