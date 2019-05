Tag der offenen Tür: 125 Kühe laufen durch Geilenkirchen

Geilenkirchen (dpa/lnw) - Tierischer Ausflug der besonderen Art: Rund 125 Kühe sind in Geilenkirchen ausgebüxt und durch den Ort gelaufen. Offensichtlich hätten Unbekannte in der Nacht zum Montag die Türen eines Kuhstalls geöffnet, berichtete die Polizei am Dienstag. Nach den Tätern wird gesucht. Mehrere Tiere hatten sich während ihres Spaziergangs durch den Ort verletzt. Zwei der Tiere seien ausgerutscht und hätten Beinverletzungen. Möglicherweise müssten sie eingeschläfert werden.

Von dpa