Köln (dpa/lnw) - In einer Straße in Köln hat sich ein 70 Zentimeter tiefes Loch aufgetan. Es sei ungefähr zwei mal einen Meter groß, teilte die Stadt am Dienstag mit. Die Straße im Belgischen Viertel in der Innenstadt soll bis Donnerstag wieder instandgesetzt werden.

Von dpa