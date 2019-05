BSI-Chef: Keine großen Cyber-Attacken vor Europawahl

Bonn (dpa) - Bislang hat es in Deutschland zur Europawahl keine nennenswerten Cyber-Angriffe oder illegalen, digitalen Beeinflussungsversuche gegeben. «Bis jetzt ist alles im grünen Bereich», sagte Arne Schönbohm, Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) am Dienstag in Bonn. Dort begann am Dienstag der diesjährige Deutsche IT-Sicherheitskongress. «Wir haben zwar Hacker-Angriffe auf Parteien, politische Stiftungen und Abgeordnete registriert», sagte Schönbohm. Doch diese Attacken hätten sich im «normalen Rahmen» bewegt.

Von dpa