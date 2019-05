Aufstiegsparty am Paderborner Rathaus: Viel Bier für Bochum

Paderborn (dpa) - Mehr als 10 000 Fans haben mit dem SC Paderborn am Montagabend im strömenden Regen eine große Aufstiegsparty am Paderborner Rathausplatz gefeiert. Nach dem zweiten Bundesligaaufstieg in der Vereinsgeschichte trug sich die Mannschaft um Trainer Steffen Baumgart ins Goldene Buch der Stadt Paderborn ein und präsentierte sich anschließend unter großem Jubel der Anhänger auf der eigens errichteten Bühne vor dem Rathaus.