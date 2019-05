Köln (dpa) - Der «Wahl-O-Mat» darf nach einem Gerichtsurteil vorerst nicht weiter betrieben werden. Das Verwaltungsgericht Köln verbot der Bundeszentrale für politische Bildung in Bonn am Montag, das Internetangebot in seiner derzeitigen Form zu betreiben. Es gab damit einem Antrag der Partei «Volt Deutschland» statt.

Von dpa