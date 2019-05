700 Beethoven-Statuen in Bonn ziehen Diebe an

Bonn (dpa/lnw) - Die Installation mit 700 Beethoven-Statuen auf dem Bonner Münsterplatz im Vorfeld des Jubiläumsjahrs 2020 zieht offensichtlich neben den Kunstfreunden auch Langfinger an: Am frühen Sonntagmorgen versuchten laut Polizei zwei Männer, eine der Statuen von dem bewachten Ausstellungsgelände zu stehlen. Sie wurden vom Sicherheitsdienst auf frischer Tat ertappt und flüchteten. Ein 32-Jähriger wurde gefasst, der zweite mutmaßliche Dieb konnte fliehen. Eine Streife fand das Diebesgut vor einem Haus in der Innenstadt und brachte die grüne Statue des Komponisten an seinen Platz zurück. Vermutlich in der gleichen Nacht wurde eine weitere Skulptur gestohlen. Hier gab es zunächst keine Spur zu den Dieben, teilte die Polizei mit.