Zahnarzt wegen Drogenplantage vor Gericht

Krefeld (dpa/lnw) - Ein Zahnarzt und seine Frau müssen sich wegen einer Drogenplantage in Krefeld vor Gericht verantworten. In einer von ihnen vermieteten Wohnung war eine Cannabis-Plantage mit 1300 Pflanzen entdeckt worden. Der 34-jährige Mieter der Wohnung war deswegen bereits als Betreiber der Plantage zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte das Paar jedoch schwer belastet. Nun sind der 51-jährige und seine Frau wegen Drogenhandels und -anbaus vor dem Amtsgericht in Krefeld angeklagt. Die Verteidigerin des Arztes sagte am Montag am Rande der Verhandlung, die Anklage fuße auf einem Racheakt des Mieters.

Von dpa