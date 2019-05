Unbekannter stößt 17-Jährige Treppe hinunter: Klinik

Dortmund (dpa/lnw) - Eine 17-Jährige ist am Freitagmorgen am Dortmunder Hauptbahnhof von einem Unbekannten eine Treppe hinuntergestoßen und verletzt worden. Das teilte die Bundespolizei am Montag mit. Die aus Syrien stammende Jugendliche erlitt laut Polizei unter anderem eine Prellung am Kopf und wurde ins Krankenhaus gebracht, wie ein Sprecher der Bundespolizei berichtete. Es werde in alle Richtungen ermittelt. Auch ein fremdenfeindlicher Hintergrund oder eine Beziehungstat seien nicht auszuschließen. Zeugen hatten geschildert, dass ein Mann sie an einer Treppe zur U-Bahn hinterrücks und aus einer Personengruppe heraus gestoßen haben soll. Die Dortmunderin fiel zehn bis 15 Stufen hinab, blieb verletzt liegen.

Von dpa