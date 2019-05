Großbrand in Erftstadt: drei Verletzte und Millionenschaden

Erftstadt (dpa/lnw) - Bei einem Großbrand in Erftstadt ist ein Schaden in Millionenhöhe entstanden, drei Menschen wurden leicht verletzt. Ein Wohnhaus und eine Lagerhalle seien aus unbekannten Gründen völlig ausgebrannt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Verletzt wurden bei dem Brand am frühen Samstagmorgen das 60 und 62 Jahre alte Eigentümerpaar sowie ein Feuerwehrmann. Haus und Lagerhalle waren nach dem Brand einsturzgefährdet und zunächst nicht betretbar. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Von dpa