Eine Woche nach Zusammenstoß: Regierungsflieger in Dortmund

Dortmund (dpa/lnw) - Eine Woche, nachdem am Dortmunder Flughafen ein Transporter den Regierungsflieger von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) gerammt hat, steht die Maschine der Flugbereitschaft immer noch in Dortmund. Die «Global 5000» werde noch weiteren Prüfungen unterzogen und sei noch nicht wieder flugbereit, sagte ein Sprecher der Luftwaffe auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Der Dortmunder Flughafen hat die Maschine nach eigenen Angaben in einer Halle untergebracht.