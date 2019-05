Angeklagte schweigen im Prozess um «Scharia-Polizei»

Wuppertal (dpa/lnw) - Fünf Jahre nach dem Auftritt der selbst ernannten «Scharia-Polizei» in Wuppertal will keiner der sieben Angeklagten über die nächtliche Aktion reden. Bei der vom Bundesgerichtshof (BGH) angeordneten Neuauflage des Prozesses am Wuppertaler Landgericht schwiegen die zwischen 27 und 37 Jahre alten Männer zum Tatvorwurf und redeten am Montag nur über ihren bisherigen Werdegang. Der BGH hatte die Freisprüche der Männer aufgehoben.

Von dpa