Bewaffneter soll Ex-Frau bedroht haben: SEK-Einsatz

Bochum (dpa/lnw) - Er soll seine Ex-Frau und deren neuen Partner mit einer Pistole bedroht haben: Ein 38-Jähriger hat in Bochum einen SEK-Einsatz ausgelöst. Der Mann habe den beiden am Sonntagabend auf offener Straße die Pistole vorgehalten und sei dann geflohen, teilte die Polizei mit. Sie fahndete nach dem 38-Jährigen und entdeckte ihn in seiner Wohnung. Da er jeglichen Kontakt verweigert habe, setzten die Beamten ein Spezialeinsatzkommando ein, das den Mann schließlich zur Aufgabe überreden konnte. Er wurde festgenommen, die Pistole sichergestellt. Zum genauen Motiv machte die Polizei am Montag keine Angaben. Der Mann soll unter dem Einfluss «berauschender Mittel» gestanden haben.

Von dpa