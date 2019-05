Union Berlin nach Remis in der Relegation gegen Stuttgart

Bochum (dpa) - Der 1. FC Union Berlin spielt gegen den VfB Stuttgart in der Relegation um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Durch ein 2:2 (0:1) beim VfL Bochum verpassten die Köpenicker am Sonntag den direkten Sprung ins Oberhaus. Die Berliner konnten die zeitgleiche Niederlage von Konkurrent SC Paderborn bei Dynamo Dresden (1:3) im Fernduell nicht für sich nutzen und bleiben nach dem letzten Spieltag Tabellendritter der 2. Liga. Das Zweitplatzierte Paderborn lag punktgleich nur dank des besseren Torverhältnisses vor der Mannschaft von Trainer Urs Fischer.