Bei Ai Weiwei-Ausstellung zu Beginn über 8000 Besucher

Düsseldorf (dpa) - Mehr als 8000 Besucher haben sich am ersten Wochenende die Ausstellung des chinesischen Künstlers Ai Weiwei in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf angeschaut. «Wir sind auf jeden Fall sehr zufrieden. Das ist schon eine ordentliche Menge», sagte eine Sprecherin der Kunstsammlung am Sonntag. Zu der Schau-Eröffnung am Freitagabend, bei der auch der chinesische Künstler Ai Weiwei anwesend war, kamen demnach rund 3000 Besucher. Bis zum Schluss um 23 Uhr hätte es lange Warteschlangen gegeben.

Von dpa