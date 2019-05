Hockey-Damen von Alster Hamburg verteidigen Meistertitel

Krefeld (dpa) - Die Hockey-Damen vom Club an der Alster Hamburg haben ihren Titel bei der deutschen Feld-Meisterschaft in Krefeld verteidigt. Die Hanseatinnen gewannen am Sonntag das Finale gegen den Düsseldorfer HC mit 3:1 im Penaltyschießen. Den Siegtreffer erzielte Viktoria Huse als neunte Schützin. Beim 1:1 (1:1) in der regulären Spielzeit hatte Sabine Markert (6. Minute) den DHC per Strafecke in Führung gebracht, ehe Felicitas Wiedermann (17.) für die Hamburgerinnen ausglich.

Von dpa