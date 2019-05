Mindestens vier Kinder bei Verkehrsunfällen in NRW verletzt

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Mindestens vier Kinder sind am Wochenende bei Verkehrsunfällen in Nordrhein-Westfalen verletzt worden. In Lippstadt sprang ein dreijähriges Kleinkind, das mit seiner 32-jährigen Mutter unterwegs war, plötzlich vor den Wagen einer herannahenden 60-Jährigen. Die Autofahrerin konnte die Kollision trotz Ausweichmanöver nicht mehr verhindern. Das Kind wurde schwer verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Von dpa