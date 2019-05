Kinder und Helfer bei Feuer verletzt: Mutter festgenommen

Holzwickede (dpa/lnw) - Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Holzwickede (Kreis Unna) sind zwei Kinder schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei nahm die 26 Jahre alte Mutter der Kinder im Alter von zwei und fünf Jahren «unter dringendem Tatverdacht» vorläufig fest. Ermittelt werde wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Auch ein Nachbar der Familie wurde schwer verletzt: Er hatte die Kinder gehört und zweimal versucht, sie aus der Wohnung zu retten. Dabei erlitt er eine Rauchvergiftung und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Von dpa