Spandaus Wasserball-Frauen stehen im Meisterschaftsfinale

Berlin (dpa/bb) - Die Wasserball-Frauen von Spandau 04 sind in ihrer ersten Wettkampfsaison ins Finale um die deutsche Meisterschaft eingezogen und treffen dort auf Bayer Uerdingen. Die Berlinerinnen gewannen am Samstag nach dem 16:8-Auftakt bei Waspo 98 Hannover auch das zweite Spiel in eigener Halle überlegen mit 28:8. Uerdingen setzte sich ebenso souverän mit 15:11 und 16:8 gegen Titelverteidiger Nikar Heidelberg durch. Am 4. Mai waren die Berlinerinnen mit einem 13:4-Endspielerfolg bereits deutscher Pokalsieger geworden und gehen nun als Favorit in das Endspiel.

Von dpa