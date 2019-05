Dieb fährt mit Auto in Fahrradladen und stiehlt E-Bike

Kleve (dpa) - Ein Dieb ist mit einem mutmaßlich gestohlenen Wagen in einen Fahrradladen eingebrochen und mit einem E-Bike geflohen. Der Unbekannte fuhr Samstagnacht mit dem Auto in die gläserne Eingangstür eines Geschäfts in Kleve, wie die Polizei mitteilte. An dem Wagen waren nach den Angaben vom Sonntag gestohlene Kennzeichen angebracht. Der Dieb nahm dann aus dem Ausstellungsraum ein E-Mountainbike mit. Das Auto ließ er stehen. Laut Zeugenaussagen soll der Täter männlich sein. Die Ermittlungen dauerten an.

Von dpa