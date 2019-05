BAP-Sänger äußert sich zu Europawahl

Köln (dpa/lnw) - Die Europawahl in einer Woche ist nach Überzeugung von Wolfgang Niedecken (68) eine «Schicksalswahl». «Wenn man dieses Einfallstor offen lassen würde für die Rechtspopulisten, dann könnte es wirklich vorbei sein mit Europa», sagte der BAP-Sänger der Deutschen Presse-Agentur in Köln. «Deshalb ist es ganz wichtig, dass jetzt alle Demokraten zusammenstehen.» Der Spruch «Et hätt noch immer joot jejange» gelte in diesem Fall absolut nicht. «Diese Kölsche Denke wäre hier fatal.»

Von dpa