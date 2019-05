Köln (dpa) - Eine Woche vor der Europawahl haben am Sonntag in Köln viele tausend Menschen für die europäische Einigung und gegen Nationalismus und Populismus demonstriert. Die Veranstalter sprachen von 45 000 Teilnehmern, womit die Kundgebung in Köln die größte in Deutschland gewesen sei. Andere Beobachter gingen von rund 20 000 Teilnehmern aus.

Von dpa