Bundesliga-Finale: Schwarz-Gelbes Tränenmeer in Dortmund

Dortmund (dpa) - Für Tausende von Fans von Borussia Dortmund ist der letzte Bundesliga-Spieltag am Samstag in der Dortmunder Innenstadt zur Enttäuschung geworden. Sie hatten gehofft, am 34. Spieltag der Fußball-Meistertitel feiern zu können - doch das Wunder blieb aus. Der BVB gewann zwar gegen Borussia Mönchengladbach 2:0 (1:0), doch der FC Bayern München verteidigte durch ein 5:1 (3:1) gegen Eintracht Frankfurt seinen Zwei-Punkte-Vorsprung in der Tabelle und somit den Titel.

