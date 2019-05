52-jähriger Motorradfahrer im Sauerland tödlich verunglückt

Finnentrop (dpa/lnw) - Ein 52 Jahre alter Motorradfahrer ist im Sauerland tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann am Samstag die Landstraße 687 in Richtung Finnentrop entlang und verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Motorrad. Er stürzte und rutschte gegen einen entgegenkommenden Trecker mit Anhänger. Der 52-Jährige erlag den Angaben zufolge noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Der Treckerfahrer erlitt einen Schock. Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 10 000 Euro und sperrte die L687 zeitweise komplett. Wieso der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, war zunächst unklar.

