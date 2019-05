Kramp-Karrenbauer: Solidarität mit türkischer Opposition

Duisburg (dpa) - Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer sieht in einer Beteiligung an der Europawahl auch ein Zeichen der Solidarität mit der türkischen Opposition. «Wir haben in Istanbul erlebt, dass eine demokratische Entscheidung gekippt worden ist, weil sie dem Staatspräsidenten in der Türkei nicht gepasst hat», sagte die Politikerin am Samstag bei einer CDU-Wahlkampfveranstaltung in Duisburg. Dies zeige, dass eine sichere und freie Wahl nicht überall auf der Welt selbstverständlich sei.

Von dpa