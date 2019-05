Ehemaliger Würzburger Bischof Scheele bestattet

Würzburg (dpa/lby) - Der ehemalige Würzburger Bischof Paul-Werner Scheele ist bestattet worden. Nach einem Requiem wurde der Sarg am Samstag in der Krypta des Würzburger Doms beigesetzt. An der Beerdigung nahm unter anderem Kardinal Reinhard Marx teil, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz und Erzbischof von München und Freising. Zu der Zeremonie kamen nach Angaben eines Bistumssprechers rund 1000 Menschen.

Von dpa